台中市西屯區順平一街的一家租賃車行，疑因股東間有投資糾紛，4名股東3日傍晚相約協調，卻突然有人闖入、朝天花板開2槍後逃逸，現場人員晚間10點多向警方報案，警六分局鑑識小組在車行天花板發現2個彈孔、並於地上拾獲1枚彈殼，目前掌握相關人身分追緝中。

警方調查，該車行股東間因投資有糾紛，其中3名股東特地從高雄北上、與台中的另名股東約好3日傍晚對帳、協調，但雙方在協調期間，突然有1人從外闖入，並朝天花板開2槍後逃逸，現場人員則仍繼續討論投資糾紛相關問題，直到10點多談完才向警方報案。

台中市警局鑑識人員在車行天花板發現2個彈孔，並於地面拾獲1枚制式九零彈殼，經徹夜追查，目前已經帶回1名涉案關係人，也查扣涉案相關車輛2部。警方指出，從6點多有人鳴槍至10點多報案中間的時間，經調閱監視器並訪談相關人等，內部人員行動應未遭受挾持，也無人受傷、沒有財物損失，目前持續釐清案情。

(中時電子報)