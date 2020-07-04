中職富邦悍將今（4）日棒打樂天桃猿，兩隊鏖戰到9局下，富邦范國宸敲出生涯第1次「再見安打」，富邦以7比6氣走桃猿。

賽前對戰取得3勝的富邦先發投手羅力投了7局被打10安打失6分，創下本季對戰責失分新高；桃猿洋投威拉諾投6.2局被打8安打失5分，兩人都沒有輸贏關係；而威拉諾單場投球數125球本季新高、個人原紀錄是116球。

9局下，桃猿派出剛剛回任救援投手的陳禹勳投球，先被富邦林益全敲安後，王正棠代跑，接著范國宸揮出再見安打，富邦1分氣走桃猿，陳禹勳敗投、勝投是陳鴻文。

范國宸說，那個打席給自己滿大的直覺是一定要送回隊友，因為前幾次打擊本來有機會把分數超前，只是自己沒把握好，這一次打擊就要更謹慎一點，力求安打，盡量把球打扎實就有機會。

此役1局上，桃猿第1棒陳晨威安打上壘，接著林立揮山二壘安打，帶有1打點；2局上桃猿藍寅倫再敲二壘打拿下1分，不過，桃猿領先的2分在2局下被富邦追平。

3局下，富邦林益全擊出右外野全壘打，帶有1打點；富邦領先的這1分又在4局上遭到桃猿追成3比3。直到5局上，猿隊廖健富安打、林泓育高飛犧牲打、郭嚴文安打都有1打點，猿隊以6比3拉大領先比數。

富邦在6局下，申皓瑋揮出陽春全壘打，富邦追成4比6；7局下，富邦李宗賢二壘打、高國麟適時補上安打，帶有1打點，富邦追成5比6。

8局下，富邦王詩聰打出左外野二壘安打，送回安打上壘的申皓瑋得分，這是王詩聰首安、首打點，富邦追成6比6再度平手。

(中時 )