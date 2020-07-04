台中市東南客運趙姓駕駛載客時，會下車嗅聞外籍移工身上味道，並以「香水太濃」而拒載還怒罵「噴那麼多香水」，影片遭上傳網路引軒然大波。東南客運指出，駕駛稱對香味過敏，但不應該拒載，已將他記大過1支，市府也依契約開罰。

東南客運趙姓公車駕駛行經大甲幼獅工業區時，到站時會下車嗅聞乘客身上氣味，有外籍移工因「香水太濃」遭拒載。

該影片在網路轉傳，以英文旁白記述，不可以使用太濃的香水，當心大甲區97號公車駕駛會下車嗅聞，如果不能通過不可上車，但台灣人則不需要被聞。影片指出，駕駛甚至怒罵外籍移工「噴那麼多香水」並夾雜髒話，還將人趕下車。

東南客運表示，經調查駕駛員稱自己對香水過敏，他的脖子、胸前、後背的確有大片紅腫，不過拒載、怒罵乘客不被允許，已記大過1支。台中市公共運輸及捷運工程處副處長陳文政指出，市府與業者簽訂合約，公車駕駛明顯拒載已違反契約規定，將依約開罰5000元罰緩。

(中時 )