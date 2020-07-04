核能流言終結者、以核養綠發起人黃士修3日在中廣論壇直播中，揭發台中火力發電廠與台中市政府到底在爭甚麼，並且痛批，不是說不缺電？現在為了3％鬧到舉國皆知，實在荒謬！

黃士修還原台中市政府修訂的「生媒自治條例」，2016年1月26日，台中市議會通過「生媒自治條例」，要求自本自治條例公布起，4年內，減少生媒用量40％。

根據自治條例，要求自2016年1月到2020年1月之前，必須達標，生煤用量必須減少40%。

但是林佳龍的台中市政府2017年8月發給10張許可證，寫錯了，寫成「自109年1月26日起，應減少生媒用量40％」。

黃士修說，當年其實就發現了，2017年11月，林佳龍中市府就發現，所以退件台電，要求補齊減煤計畫。2017年11月底，台電補齊減煤文件，依照自治條例，4年內減少生煤40％。這是台電自己提的計畫，所以2017年發給許可證。

問題是，林佳龍的中市府只發給9張，漏了1張。但為何發給9張？不清楚，但已經更正為自治條例版本，就是2016年公布日起4年內要達到減煤40％，林佳龍也發給台電9張許可證，還有1張許可證仍然是寫錯的。

到了2019年中市府發現，林佳龍市府在2017年8月還有1張許可證是錯誤的版本，亡羊補牢，所以在2019年11月更正剩下那一張寫錯的版本，並稱之為「誤繕」，改成「至2020年1月減煤40％」，並且驗收台電台中火力發電廠減煤績效。

結果，這次的更正以及裁罰，台電與中市府就發生爭執，互相指責。中央環保署撤銷中市府環保局的裁罰，中央行政院廢止中市府的自治條例。

黃士修指出，經濟部一直說不缺電，中火2號機已經點火，占多少供電比例？1.5％；3號機準備點火，也佔1.5％，了不起3％的電，為了3％的電，台電與台中市政府鬧到舉國皆知，國民黨台中市議員絕食抗議，在7月的高溫豔陽天，後來熱衰竭送醫。黃士修強調，「這不是很荒謬？」

並且，黃士修說，中央廢止中市府自治法規，理由是抵觸中央法規，但是到底牴觸哪一條？到現在沒說清楚！

(中時電子報)