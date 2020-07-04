近日中印兩軍在邊境地區爆發衝突，印度總理莫迪3日親自前往對峙前線，引起關注。印媒分析，莫迪的表態與2014年在東京的演說互相呼應，意在警告大陸不要採取擴張主義。

《印度快報》4日在題為《從2014年的東京到2020年的拉達克，莫迪與北京劃清界線》的文章中表示，莫迪站在實際控制線附近的拉達克（Ladakh），明確警告北京的擴張主義。事實上，莫迪早在2014年到訪日本時，就已對大陸提出類似警告。

報導稱，莫迪在1場午餐會上表示：「今天，我們又看到18世紀發生的事情：明顯的擴張主義。有國家被侵犯，有人進入某個海域，有人進入其他國家並占領領土，我們正目睹這種趨勢。」

莫迪表示，「這種擴張主義不可能對21世紀的人類有益，發展才是至關重要的。我相信，在21世紀，如果亞洲要領導世界，印度和日本應該共同提高發展聲望」。

報導分析，莫迪不僅援引了2014年在日本對北京發出的訊息，現在也向全球強化了上述訊息。

(中時 )