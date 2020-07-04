在地文創店家與多個台語文推廣團體單位，搭起一座母語傳承橋樑也推行環境友善教育。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

多元的台語藝文跨界合作，是傳承母語的關鍵！「2020台南台語月」7 月 1 日至26 日展開，今年更擴大活動場域，在吳園及台南公會堂、新營文化中心、總爺藝文中心、蕭壠文化園區帶來多元台語展演，從生活出發，將台語透過教育、文化、美學與所有市民分享。

邁向防疫新生活，藝文風氣強勢回歸！由台南市文化局與台南古城聯合工作室合作，邀請在地文創店家與多個台語文推廣團體單位，搭起一座母語傳承橋樑也推行環境友善教育，結合 古早環保概念，提倡自然減塑，推動無垃圾減塑市集，吸引不少親子檔參與。

台南人的台語市仔展示菜單、商品介紹、活動介紹以台文書寫為 主，華語為輔，傳達關於台南在地迷人與獨特，除了有古早味小吃攤位， 現場亦有體驗活動，包含鬥陣來做喙食物仔-洗薁蕘ò-giô(華語：愛玉)、 銅管仔車體驗等，從生活中認識台語，引發民眾對台語文化的關注。

除此之外，台語教育攤位有充滿童趣及生活感的台文圖文創作「Tâi-g í Niau 台語貓」、致力於台語羅馬字研究與推行的「TLH 台灣羅馬字協 會」，還有這次台語月「小王子-兒童臺語讀劇」演出文本授權的「前衛出 版社」，帶來適合各年齡層的台語文本與創作，想要更加了解台語文的學習不妨走一遭台語市仔。

文化局表示，7 月登場的「2020 台南台語月」系列活動豐富，詳細資訊可至市府文化局網站以及「台南台語月」臉書粉絲頁查詢，多元的台語藝文跨界合作是傳承母語的關鍵，透過走入常民生活的市集，累積台語代代相傳。

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