台灣身心障礙藝術發展協會-光之藝廊，今（4）日舉辦疫後首場藝術展，由「與你一起-謝宇軒個展」搶得頭香！首度於光之藝廊舉行個展的藝術家謝宇軒，帶來近30件新作及歷年精選作品，為這個夏天畫上輕快繽紛的色彩。

台灣身心障礙藝術發展協會理事長吳春山表示，「宇軒雖然在口語溝通上有困難，卻在藝術創作領域中展現出色的才能，我們期待更多身心樣貌特殊的朋友，透過光之藝廊在藝術上發光發熱，也請大家一起來藝廊看看宇軒所散發精彩的生命之光！」吳春山也當場認購了兩幅謝宇軒的大幅創作。

1993年生的謝宇軒，是第五、六屆光之藝廊創作獎的得獎者。謝宇軒自幼被診斷出自閉症，在醫院提供給自閉症兒童的課程中，遇見了人生導師—許美雲心理師，也就此開啟他的繪畫之路。

由於謝宇軒不擅言語，與人溝通時無法快速反應，在職場生活中遇到困難，內心無法訴說出口的話，他便用繪畫及文字傳遞出來，畫中總是充滿著鮮豔、活力的色彩，像是謝宇軒對這個世界飽含著希望與愛。

今年自大學時尚設計畢業的謝宇軒，正朝著專業藝術創作者為目標努力邁進，創作技巧逐年進步，風格也漸趨明確，豐富的用色及疊加的圖騰元素，讓人一眼便能認出謝宇軒作品的獨特魅力；他尤其喜歡顏色鮮明的壓克力勝過水彩畫。

本次展覽主題「與你一起」，期望透過謝宇軒的精彩作品，一起走入他的世界。謝宇軒的內心充滿著想法，文字充滿渲染力，畫作中每一個色塊與角落，都像是訴說著不同的故事，畫作成為了謝宇軒與世界對話的工具。

謝宇軒擅長大膽的使用多種顏色，利用不規則色塊營造畫面，畫面看似抽象，又能在畫面中抓到主軸，在抽象與具體中達到平衡。

本次個展共展出謝宇軒自2016年至今近30幅創作，主題多以動物、人物、街景為主，展覽同時將呈現謝宇軒的構圖草稿及創作前的準備，完整呈現他的創作歷程。

(工商 )