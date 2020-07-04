方季惟推出新書《歲月釀的檸檬紅茶》，4日舉辦簽書會，周思潔昨特地到場力挺，獻上鮮花祝賀，周打氣說：「看完季惟的生命故事後，才發現我們有太多的相似。」並在現場為了支持方季惟推出第一本作品，周當場購買100本書，讓方季惟倍受感動。

方季惟在書中大方透露曾罹癌、淡出歌壇及照顧父母20多年的心路歷程，她過去在照顧失智母親時，會把自己與母親心情互換角色來照顧，「只要在快樂的氛圍中，對她來說這就是一種很好的祝福。」

今年53歲的她，被封「凍齡女神」，大方分享維持體態的方法，直言當有煩惱或困擾時，會先把它擱置一旁，等到跟別人聊天時或許就會有新的想法，不因為煩惱讓自己產生皺紋，平時也會做地板功，讓腰胯繞圈圈放鬆，透過呼吸與書中提到的練習，讓自己維持像在25歲的狀態。

她說：「以前藝人對自己的限制很多，我們都在框框裡面，不管是什麼角色我們都被框住了，要開始放輕鬆，慢活，不執著。」並期許透過這本書的故事與文字，在這紛擾的時刻帶給大家一點支持與力量，也期望自己能交更多的朋友，分享彼此的生命故事。

(中時 )