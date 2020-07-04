明(5)日受太平洋高壓持續影響，各地大多為多雲到晴的天氣，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，各地山區及大台北、東北部地區要留意午後短暫雷陣雨，炎熱穩定的天氣預計會持續幾周的時間，民眾務必做好防曬及隨時補充水分。

氣象達人彭啟明表示，由於太平洋高壓西伸到台灣上空，全台各地天氣穩定高溫炎熱，午後雷陣雨集中在近山區，中南部沿海也有降雨機會，主要受西南風和海陸風環流交會，這樣的天氣型態預計會一直持續幾周甚至到月底才有可能改變。

彭啟明指出，目前梅雨鋒面在長江流域一帶對台灣暫時沒有影響，太平洋上也還沒有颱風發展的趨勢，天氣要改變可能還要再等一等。

溫度方面，各地高溫約33至35度，特別是大台北盆地、花蓮縱谷及南投近山區平地有局部36度以上高溫發生的機率，氣象局已針對明日中午前後台北市地區、南投縣近山區或河谷亮起橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；另外花蓮縣縱谷、新北市地區則亮起黃色高溫燈號，民眾外出應留意防曬並多補充水份。

(中時 )