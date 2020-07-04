高雄社教館4日在演藝廳內舉辦2020「那個民歌時代」公益演唱會，並找來知名民歌手輪番獻唱，藉由美好歌聲，讓所有民眾再次回味年輕時的美好時光。（洪浩軒攝）

隨著疫情逐漸趨緩，全台各單位的活動也陸續恢復舉辦，高雄市立社會教育館4日在演藝廳內偕同高雄市愛益獅子會和中油共同舉辦「2020『那個民歌時代』公益演唱會」，並找來知名民歌手輪番獻唱，以公益方式傳達溫暖正能量，並藉由美好歌聲，讓所有4、5、6年級中生代可以再次回味年輕時的美好時光。

此次的演唱會邀請李明德、于台煙、小百合、王瑞瑜、羅吉鎮、知己二重唱及特別來賓阿特等經典民歌歌手演唱，傳達經典《民歌》具有歌詞淺顯而真摯的特質，而明朗生動的節奏，不僅朗朗上口，更顯示出過往社會的光明面及純正價值觀，讓人感受到正能量和幸福感。

此次的民歌演唱會共有1100個推廣席，是疫情爆發以來社教館第一個大型活動，為了感謝民眾對於腦性麻痺者的福利支持，主辦單位更安排了50個席次供長期爭取腦麻福利的幕後支持者無償觀賞，並讓社會大眾可透過社教館網路報名系統來報名觀賞演唱會，讓這些70年代家戶喻曉的知名民歌歌手的溫暖歌聲，溫暖所有人的心。

社教館館長沈坤佑表示，這場民歌演唱會因為疫情關係已延期過2次，如今疫情趨緩才終於舉辦成功，而舉行演唱會活動，不僅展現出愛益獅子會核心價值與中油的熱心善舉，落實關懷弱勢及深耕社區的正面公益形象，同時也結合政府資源和民間企業團體之力量，以演唱會模式辦理公益活動，提升市民的藝文素質。

活動中各式經典民歌輪番上陣，讓台下民眾聽的如癡如醉大飽耳福，也在音樂中找到年輕時的美好回憶，而歌手當中的王瑞瑜同時是腦麻代言公益大使，也讓這場公益演唱會展露出溫暖的公益性質，讓民眾的覺得幸福之餘，不忘將這些滿滿的幸福感，傳遞給與生命奮鬥的勇士。

(中時 )