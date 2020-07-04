台南市新營區陳姓男子因不滿被罵「看門狗」，涉嫌持刀猛刺鄰居陳姓夫妻致1死1傷案，警方移送台南地檢署複訊後，檢方以犯罪嫌疑重大，加上所犯是最輕本刑五年以上之重罪，且有逃亡之虞，向台南地方法院聲請羈押。

據查，家住新營區南興里的陳姓男子，因與鄰居陳姓夫妻素有積怨，昨晚得知母親被罵，雙方再爆發口角，又遭對方罵他「看門狗」後，竟持刀先後猛刺對方，造成陳男身亡，陳妻傷重仍在加護病房觀察。事後，陳嫌向警方投案，訊後被依殺人罪嫌移送南檢偵辦。

(中時 )