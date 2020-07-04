嫁富二代人人稱羨，原以為是幸褔的開始，想不到竟慘遭殺害，位於上海浦東一處豪宅，今年3月時發生火警，警方發現一名27歲人妻的屍體，根據警方調查發現，人妻並非死於火警，而是被丈夫殺害後放火燒，死者丈夫是當地富二代，對妻子下毒手竟是因為討不到錢。

死者劉姓女子是一名國小老師，2018年開始，與曾在英國留學的富二代嚴男交往，今年1月結婚，家境優渥的嚴男，當初在英國留學時根本沒在念書，混了幾年後便輟學回到上海，找不到穩定工作的嚴男，缺錢就跟父母拿，且嗜賭成性，欠下一屁股賭債。

嚴男討不到錢竟殺害妻子(圖片取自/微博)

根據外媒報導，嚴男原本欠下200萬人民幣的賭債，父母幫他償還後，又再次欠下125萬人民幣，這次他沒向父母要錢，轉而向妻子討，但妻子拒絕幫丈夫還賭債，雙方爆發爭執，憤怒的嚴男持水果刀殺害妻子，怕罪行曝光，於是放火燒屋，製造火警打算滅證。

劉女與嚴男結婚時，雙方家長相當看好這段姻緣，想不到劉女竟命喪黃泉，讓父母無法接受，而警方則表示，嚴男被逮捕後非常後悔羞愧，只求一死謝罪。

(中時電子報)