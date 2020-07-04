中職統一獅今（4）日在主場舉辦「美國日」，找來曾經旅美投手、現為中信兄弟教練的王建民開球，結果爽到中信兄弟，最後中信兄弟7比2打敗獅隊、對戰9連勝，拉大與桃猿戰績的勝差為「3」，距離上半季封王更近一步。

中信兄弟派出土投黃恩賜先發，投了6局被打7安打失2分，送出8K，黃恩賜奪勝投、跨季8連勝、對獅跨季4連勝；獅隊先發洋投羅里奇投6局被打9安打失5分，中繼投手江承峰失掉2分，中斷跨季連續10局無失分。

中信兄弟救援投手李振昌投1局無失分、近1個月連續9局無失分；而中信兄弟全場打出10安打，前4棒王威晨、江坤宇、周思齊與張志豪總共打了8安、其中第2棒江坤宇包辦3安；獅隊打了8安打得2分。

中信兄弟在1局上張志豪打出游擊滾地球，獅隊傳二壘時發生失誤，中信兄弟率先搶下1分；獅隊也在2局下由林佑樂揮出三壘方向「車布邊」二壘安打，攻下1分，兩隊1比1平手。

3局上，中信兄弟打下1分之後形成滿壘，得分攻勢並未停止，中信兄弟單局攻下4分，拉大比數為5比1；3局下，陳鏞基敲出安打送回吳桀睿，獅隊2比5落後。

7局上，統一獅更換投手江承峰，卻被投成滿壘，中信兄弟蘇緯達護送隊友得1分，江承峰再暴投失分，中信兄弟取得7比2領先至終場。

(中時 )