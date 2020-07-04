蔡佩軒先前替公視華視戲劇《若是一個人》獻唱主題曲〈愛到明仔載〉，她在YouTube翻唱許多經典歌曲，擁共近億點閱，轉戰歌手，受到關注。她宣布將8月27日在讚聲演唱會開唱，近來閉關籌備演出。而現隨著新冠肺炎疫情趨緩，她接到6場的校園邀約，但為了籌備首張個人專輯和演唱會，皆婉拒邀約，粗估損失6位數。

她現通告都暫停，卻有唯一破例，她日前去找以前小學的導師相見歡，赴老師目前任職的明湖國小畢業典禮，與學生一起大合唱畢業歌曲。蔡佩軒在加拿大長大，國小3年級回到台灣讀書，「老師在我從加拿大回台、不適應台灣學校時，給了我最大的關懷和幫助，所以一定要來跟老師聚會，也見見老師現在可愛的學生們。」

從小講英文的她，當時幾乎一句中文都不會說就進入小學，人生地不熟的她遇上了班導吳老師，對她加倍關懷，卻在她國三回加拿大後，和老師斷了聯絡，直到她日前看到老師在她臉書粉絲團留言，「全校同學票選出的畢業歌是蔡佩軒的〈青春有你〉，聽到歌聲覺得聲音非常熟悉，不曉得是不是當年就讀xx國小的蔡佩軒」，蔡佩軒看到留言後，立刻和老師取得連繫，她開心說：「老師只教過我一年，沒想到教過那麼多學生的老師還一直記得我，真的太感謝了。」

(中時 )