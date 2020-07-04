台灣民眾黨主席柯文哲今天南下高雄，替高雄市長補選候選人吳益政輔選，狠酸國民黨候選人李眉蓁，嗆「國民黨在高雄，隨便推也可推出10個（比李眉蓁）更強的候選人」。對此，國民黨主席江啟臣晚間受訪信心表示，謝謝柯市長對國民黨的鼓勵，國民黨的確有很多優秀人才，但他可確認的是，李眉蓁一定比民進黨候選人陳其邁更強、更在地、更年輕。

江啟臣上午都在高雄替高雄市長補選候選人李眉蓁輔選，晚間北上出席革實院講習班營隊夜話對談，江提前到會場，才剛坐下來吃晚餐，許多學員便排長一列等著簽名，江來者不拒，邊吃漢堡邊簽名，十分親民且零距離。

詢及今天前來與年輕朋友對談，是否要爭取青年支持，江啟臣說，爭取青年支持前，必須讓他們認識到國民黨的人與主張，並聆聽青年的想法與意見與相互溝通，才有可能進而轉化成未來實際支持國民黨。

至於民進黨仍欲在臨時會闖關通過考監委員名單，江啟臣擔憂，名單一旦通過，監察院將成為全國最高的東廠機關，對台灣憲政的傷害非常巨大，使得台灣民主倒退。他強調，涉及機關之間權力制衡，乃至於權責相符，屬於修憲層次的議題，大家可廣泛討論，但不應該拿修憲層次的議題，掩蓋提名不當事實。

媒體詢問，有無可能跟其他在野黨合作，江啟臣指出，黨團曾說是議題性質而定，尊重黨團的立場。

(中時 )