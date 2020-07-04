國內新冠肺炎疫情緩和，許多民眾紛紛走出門遊玩，各個熱門景點到了假日總是人擠人，不過有遊客到了平溪線，竟闖進隧道內，當時火車剛好進入隧道，所幸資深司機員陳振芳察覺有異，及時煞車，阻止悲劇發生。事後，陳振芳也在臉書發文感嘆「天堂有路你不走，地獄無門你偏闖。」

台鐵資深司機員陳振芳4日在臉書發文，「你們若不要命，拜託，別拖我下水當劊子手」，他指出當時火車一入隧道，他就感覺不對勁，還好來得及煞車，才沒有撞上隧道內的4名遊客，由於隧道太長，只能請遊客先入避車孔並當場勸離，「各位客倌、來平溪線，不是來玩命的！」

陳振芳指出，還好遊客只走到隧道中間，他透過隧道外的光影，感覺有黑影浮動，就立即停車。若再走近點，視覺會有短暫盲點，只怕他也沒把握能停得住車。

貼文一出，網友紛紛留言，「喇叭用力按下去」、「不要命這些人」、「真的太危險了！這些人到底在想什麼」、「太誇張了」、「這些遊客真的是不要命！」

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(中時電子報)