日本執政黨自民黨外交小組7月3日在幹部會議上通過決議案，以香港問題令人堪憂為由，呼籲安倍政府停止邀請大陸國家主席習近平對日本進行國事訪問的計劃。大陸政府立即譴責「日本一些人對別國內政說三道四」，自民黨內部也有人不滿意決議案會引發日中摩擦。

自民黨外交部會和外交調查會在黨本部召開的幹部會議上通過決議案，針對香港維護國家安全法（國安法）實施後多人遭到逮捕表示擔憂，指出香港的自由、人權、民主主義等基本價值能否得到維持令人堪憂，香港作為國際金融中心的地位由此或將受到影響，強烈要求大陸政府遵守與國際社會的約定。決議案還明確提出，「籲請日本政府中止邀請中國國家主席習近平以國賓身分訪日」。

據美國之音4日報導，這份決議案原定3日當天遞交給內閣官方長官菅義偉，但是被自民黨政調會長岸田文雄攔下，理由是要求停止習近平訪日計劃事關重大，應該在黨內討論後再議。

日本有媒體分析認為，與大陸有著很深人脈關係的自民黨幹事長二階俊博很不滿意這份決議案，他身邊的人透露，3日這勢必引發日中摩擦，不能讓他們任意行事」。

決議案要在6日和7日自民黨外交小組聯席會議和黨政調審議會相繼討論後才能提交給安倍政府，日本有媒體分析，預計決議案的表述語氣要被削弱。

不過，自民黨內保守派系議員組成的「保守團結之會」認為不能讓決議案內容倒退，呼籲各成員出席相關討論會議。

日本《每日新聞》4日發表分析文章指出，目前日本國內反華情緒急劇升溫。文章指出，日中關係自2018年10月安倍晉三作為日本首相時隔7年正式訪華開始改善，新冠疫情爆發初始，兩國互贈防護用品展示了良好關係。不過，大陸公務船在釣魚台列嶼（日本名：尖閣諸島）常態化活動以及大陸政府在香港通過並實施國安法，加上美中關係陷入緊張，這些都為日中關係增添了複雜因素。

7月2日至3日兩天，大陸兩艘公務船在釣魚台附近海域日本主張的領海內連續航行時間創新紀錄，日本警惕以大陸國內法進行「巡邏」的大陸公務船在這一海域扣押日本漁船，日本共同社引述內閣官邸消息人士的話稱，「這將大大動搖日本對尖閣的有效控制」。

《每日新聞》分析，面對中美關係緊張，大陸警惕日本追隨美國，為此不想與日本全面對決。6月22日，日本沖繩縣石垣市議會通過決議更改尖閣諸島住址名稱，將「登野城」改為「登野城尖閣」，這一舉動在大陸看來其背後有日本政府的意圖。

不過，日本方面注意到陸方的反應相對克制，同時對於要求停止習近平訪日計劃的決議案，大陸外交部使用的措辭是「日本國內一些人」，這也似乎透顯出大陸不想與日本全面對決的意圖。

(中時 )