近日，曾幫前市長韓國瑜主持青年座談會的挺韓正妹李明璇，因對三倍券等時事發言再度受到矚目，許多網友對於她能夠挺住各路側翼網軍攻擊，並繼續講出真話感到佩服。李明璇今(3)日也解釋，她能不畏綠營側翼網軍攻擊的原因。

李明璇在臉書上表示，她收到很多私訊和留言，感謝她頂住網軍和酸民的壓力，講出很多人的心聲。不過她想跟大家說，「其實最大的悲劇並不是壞人的囂張，而是好人的沈默。」並指出她是天生正義感，所以常忍不住打抱不平。李明璇還說，「也是因為有成千上萬的支持與鼓勵，我才不畏懼民進黨側翼的攻擊，更有勇氣和力量講想說的話。」

李明璇指出，現在社會的輿論壓力，可能會讓人選擇暫時的沉默，但仍可以透過在你認同的文章「點讚」給予默默地支持，或是「留言」做作者強而有力的後盾。同時她也呼籲大家，「如果你也是屬於敢說真話的類型，那就一起跟上，把在野的民意用力分享出去」。

最後，李明璇也說，她心信一件事情，「台灣的民主價值今天走到這種地步，總有一天，民意反撲的力量絕對會大到執政者招架不了。」所以她才不怕網軍酸民，自在做自己。

網友們也回應，「加油！一定要繼續發文、我年紀大了！也很想說些什麼，但總辭不達意，希望妳能勇敢繼續發文」、「妳真的超棒的，人漂亮又有正義感，真的不簡單，如果多一點像妳如此的年輕人，台灣一定會更強更棒喔！加油」、「妳真的超棒的，人漂亮又有正義感，真的不簡單，如果多一點像妳如此的年輕人，台灣一定會更強更棒喔！加油」。

(中時電子報)