時代力量高雄市議員黃捷罷免連署書數量已突破2.5萬份，有自媒體在衛武營公園針對鳳山人進行街訪，被問到對罷捷案的看法？有的鳳山人認為，罷捷會成功；不過也有人認為，有一點難度。

自媒體《台灣民眾電子報》進行街訪時，問到罷捷會不會成功？有一位婦女認為，罷捷會成功，你要去反制她。要不然的話，國民黨會一昧的挨打，這個黨就是滅亡。一位先生也表示，會啊！罷捷會成功。

一位老伯伯則表示，他不可能去投罷免票，因為黃捷在做什麼，他不是很了解，罷免應該是不會成功，因為大家的觀點跟看法都不同啊！一位先生也表示，罷捷要成功可能有一點難度，她當初1、2萬票當選，罷免要超過那門檻，得要7、8萬票才OK。

另外針對鳳山市民會去投罷免票嗎？一位先生表示，對黃捷，他沒有要罷免的意願，主要是看她有沒有在做事啦，這才是關鍵。一位婦人則說，「如果設在我們家的投票所，我就會去投票了」。

(中時電子報)