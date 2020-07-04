近來美國新冠病毒確診人數屢創新高，3日（周五）新增確診病例數再創高峰，阿拉巴馬州在內共7州的單日新增病例同步寫下新高紀錄。美國疫情急遽升溫，引發市場擔心燃料需求受到抑制，布蘭特原油跌破每桶43美元。

繼2日新增確診人數破5.5萬創全球紀錄後，上周五全美單日新增新冠確診病例達57,497例，刷新前一日的高點，是9天來第7度創下新高紀錄。

阿拉巴馬、北卡羅來納、南卡羅來納、田納西、阿拉斯加、密蘇里、愛達荷等7州，上周五新增新冠病例皆創單日新高。德州因染疫住院治療人數達到新高，有醫師呼籲德州「全境封鎖」好控制疫情。

美國總統川普3日前往南達科他州拉什莫爾山國家紀念公園（Mount Rushmore National Memorial，俗稱總統山），出席國慶煙火施放活動並發表演說。但現場未見防疫措施，沒有要求群眾帶口罩或保持社交距離。

鑑於近40州的新冠病毒確診人數攀升，全美各地紛紛取消或縮減7月4日美國獨立紀念日慶祝活動，憂心疫情擴散的州長及市長，呼籲民眾在假期要自我克制。

儘管美國6月勞動市場回溫，新增非農就業人口優於預期，但疫情延燒不止，意味美國就業成長恐又陷入停滯，經濟復甦受到阻礙，連帶燃料需求也不樂觀。

上周五倫敦布蘭特期油跌破43美元價位，收跌0.9％，報每桶42.8美元；紐約西德州中級原油期貨跌1.1％，來到每桶40.21美元。

石油經紀商PVM分析師布倫諾克（Stephen Brennock）指出：「美國經濟脆弱的反彈力道，恐因新增染疫人數激增而消散。」

不過拜美國上月非農就業報告報喜，且美國原油庫存水位下降所賜，布蘭特期油與紐約期油上周四的單日漲幅雙雙超過2％。布蘭特期油上周周漲4％，該合約自4月跌破每桶16美元觸抵21年低點至今，已上漲逾1倍。

(工商 )