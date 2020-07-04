不滿政治施壓破壞央行獨立性，烏克蘭央行總裁斯莫利（Yakiv Smolii）1日提出辭呈後，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）火速接受，並要求國會盡速批准，國會旋即在3日通過斯莫利請辭案。

斯莫利在國會表決他的請辭案前表示，他辭職走人是為抗議政府與政客一再對央行施壓，要求做出偏離經濟基本面的決策。他爆料烏克蘭央行被逼迫降息，好推升通膨率並讓烏克蘭幣赫夫納（Hryvnia）貶值。

這是斯莫利自上周三投下辭去央行總裁職務的震撼彈後，第一次公開發表談話。他閃辭的消息驚動市場，烏克蘭的西方支持者擔心，烏國政府的改革承諾會出現變數。

澤倫斯基總統辦公室否認斯莫利有受到政治壓力，為了安撫投資人，強調央行在斯莫利繼任者的領導下仍保有獨立性。

根據烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）引述國會議員報導，澤倫斯基所屬政黨討論了好幾位繼任人選，希望國會在本月14到17日之內，確認同意新央行總裁的任命案。

可能的繼任者包括國會財務委員會主席希特曼提夫（Danylo Hetmantsev）、曾任經濟部長的央行監管委員會主席丹尼利賽恩（Bohdan Danylyshyn）。

新冠疫情衝擊下，烏克蘭今年經濟料將萎縮5％。斯莫利請辭前，國際貨幣基金（IMF）才核准一筆50億美元援助貸款，協助烏國挺過疫情危機。

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