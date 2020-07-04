明道(左起)、陳庭妮、李易峰、牛萌萌陸劇《幸福一定強》，中為導演楊冠玉。(本報系資料照)

曾執導《我要變成硬柿子》、《我的秘密花園》等偶像劇知名導演楊冠玉晚間傳出驟逝消息，享年57歲。楊冠玉的家人稍早表示，她應該血糖過低昏倒休克，「我住她隔壁，今天下午2點叫她吃飯的時候才發現，那時候她已經走了4、5個小時」。至於靈堂及告別式時間，家人表示明天商量完才知道。

導演楊冠玉有20年的糖尿病史，驟逝前體重約60公斤，友人表示，楊冠玉個性直爽大剌剌，平時也不太忌口，朋友們都替她擔心。楊冠玉已停了6、7年沒拍戲，驟逝消息令圈內友人及星友們感傷不已，應采兒父親在微博寫下哀悼文追憶，也透露她一生堅持三事，「一是與兄姐的感情、二是對工作的熱衷、三是打麻將的精神」。楊冠玉生前師承導演王小棣，稍早王小棣聽聞楊冠玉逝世，難過得說不出話來。

導演楊冠玉在圈內人緣極好。(本報系資料照)

楊冠玉畢業於中國文化大學戲劇系國劇組，為著名電視劇導演，早期製作綜藝節目《歡樂奇兵》、《鑽石舞臺》，後來轉入戲劇，陸續執導《小菊的春天》、《幸福一定強》、《牽牛花開的日子》、《我要變成硬柿子》、《愛情魔戒》、《我的秘密花園》等眾多偶像劇作品，頗受大眾喜愛。

楊冠玉也曾挖掘許多年輕演員，讓明道、張天霖、林依晨、楊謹華等藝人站穩偶像劇一哥一姊地位。她因製作電視劇《大醫院小醫師》，入圍金鐘獎最佳連續劇、最佳導演獎、最佳編劇獎等。

人緣極佳的楊冠玉，2008年時和姊姊在台北市大安區合夥開餐廳「導演姐妹的店」，當時演藝圈好友包含李翊君、紀文惠、夏于喬、何嘉文謝麗金等人相約前來捧場站台，而姚元浩與馬志翔更不約而同騎乘同款復古車前來捧場。

(中時 )