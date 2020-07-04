罷免時代力量高市議員黃捷連署書，已逾2.5萬份，鳳山清捷行動本部前進高雄市鳳山區肉豆公深綠市場，竟發現其中有年輕人前來填寫罷免書。網友驚嘆，誰說年輕人不罷捷？

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」貼文表示，不入虎穴、焉得虎子。罷捷行動前進深綠市場，誰說沒有年輕人，罷免黃捷不分藍綠白，一起罷起來。

有網友表示，綠色執政品質不保證，現在市場上馬上出狀況，香蕉價格馬上下跌。也質疑馬路又見貼膏藥了，浪費百姓的辛苦錢，年輕人都沒有看見嗎？

網友也紛紛喊加油，「一定要罷起來，為鳳山區罷婕的朋友們加油！」、「清捷隊加油！」、「清捷溜溜～」、「 加油！肯定要清捷溜溜達陣必成！」、「鳳山不是用寫的？」、「打破自己可以罷，別人就不行的說法。」、「罷免遍地開花，替天行道，加油加油。」、「加油，給高雄一個乾淨、清新的未來。」、「辛苦你們了。加油！罷起來！罷起來！」

高雄市鳳山區肉豆公深綠市場，有年輕人也前來填寫罷免書。(翻攝臉書粉專「韓黑父母不崩潰」)

(中時電子報)