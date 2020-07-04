中國南方地區連日受到暴雨威脅，各地災情不斷，近日網路上流傳一段影片，湖南張家界慈利縣一間小學遭洪水沖毀，學校的圍牆、圍欄和門窗都被洪水沖垮，學生們站在滿是泥濘的操場遊樂設施上大聲哭喊，還有傳聞稱有學生遭洪水沖走。對此，張家界慈利縣政府出面回應了，指出學校確實遭洪水沖毀，但並沒有人員傷亡。

（圖／翻攝南方視頻）

根據《新京報》報導，近日網路上瘋傳一支影片，因中國南方連日暴雨，導致許多地區引發山洪災害，而湖南省張家界山下的小學也遭到洪水沖毀，學校部分圍牆、圍欄及門窗都遭沖垮，四處都是泥濘，學生們站在操場的遊樂設施上不斷哭喊，甚至還有傳言指出有學生遭洪水沖走。

對此，慈利縣政府人員表示，學校確實遭洪水沖毀，不過並沒有人員傷亡，學生遭洪水沖走是謠言。據悉，事發於2日上午10時許，由於趙家崗新安村短時間降下暴雨達50mm以上，引發山洪沖向新安小學教學樓後牆，導致教室門窗、操場圍欄毀損，有3名教職員及26名學生遭撤離，目前學生都已安全回家。

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(中時電子報)