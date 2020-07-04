三倍券正式開放預購後，引發民眾熱議，不斷討論到底該怎麼用CP值最高。對此就有網友詢問「2020了，行動支付這麼發達，為什麼大家都在等紙本」，引發熱烈討論，其中更有人點出關鍵原因，表示信用卡還要先刷3000才能退2000，自己絕對不會去綁卡。
網友在PTT八卦版問「都2020了，用行動支付才稱得上現代人，再不濟也有信用卡或電子票證可以用，為何三倍券這麼多人想拿紙本？有沒有八卦？」，原PO表示實在不解為何大家依舊選擇紙本。
鄉民紛紛表示：「實體花1000領3000，信用卡刷3000八天後退2000，感覺就有差」、「台灣電子支付不普及，很不方便」、「路邊小吃逛夜市誰在跟你刷卡的」、「用卡還要先刷3000，心態問題」、「信用卡優惠名額都沒了」、「還能留一張作紀念」，更有人點出關鍵：「紙本方便變換現金啊」、「紙本才能幫助到真正需要的店家」。
文章來源：[問卦] 為何三倍券這麼多人想拿紙本？
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。