三倍券正式開放預購後，引發民眾熱議，不斷討論到底該怎麼用CP值最高。對此就有網友詢問「2020了，行動支付這麼發達，為什麼大家都在等紙本」，引發熱烈討論，其中更有人點出關鍵原因，表示信用卡還要先刷3000才能退2000，自己絕對不會去綁卡。

網友在PTT八卦版問「都2020了，用行動支付才稱得上現代人，再不濟也有信用卡或電子票證可以用，為何三倍券這麼多人想拿紙本？有沒有八卦？」，原PO表示實在不解為何大家依舊選擇紙本。

鄉民紛紛表示：「實體花1000領3000，信用卡刷3000八天後退2000，感覺就有差」、「台灣電子支付不普及，很不方便」、「路邊小吃逛夜市誰在跟你刷卡的」、「用卡還要先刷3000，心態問題」、「信用卡優惠名額都沒了」、「還能留一張作紀念」，更有人點出關鍵：「紙本方便變換現金啊」、「紙本才能幫助到真正需要的店家」。

(中時電子報)