罷免高雄市議員高閔琳的公民行動4日上午起跑，發起人陳清茂對此活動很有信心，表示會在1天之內獲得2千份罷免連署書。上午一開門，就湧入大批民眾領取和填寫連署書，連署第一天「罷琳」總部就收到超過3000份聯署書，輕鬆達成第一階段目標。對此，高閔琳則表示尊重。

對於為何要發起罷免行動，陳清茂表示，高閔琳過去不問政，只會蹭韓。至於有人質疑他是鳥松區人，為何到岡山罷琳？陳清茂說，其實他是彌陀人，且有很多鄉親表示支持罷琳行動，很多人拿著飲料或水果到連署站，供民眾解渴。

《溏風報》報導，根據罷免高閔琳主辦單位估計，今日收到的連署書超過3千份，已超過第一階段連數門檻。而罷免高閔琳的活動受到關注，似乎也反映出市民們希望透過民主的展現，來表達自己的心聲與不滿。

陳清茂也在他經營的臉書粉專《陳清茂直播平台》上傳影片，並指出今天他準備了1萬8千份聯署書，但很快就被大家拿光，而為何速度會那麼快，陳清茂說，「今天來，他一個小團體，一個社區，如果他有10個鄰居，就拿10份走，簽完後馬上又拿來，所以速度很之快。」

對此，高閔琳表示會予以尊重。對於陳清茂指她不問政，她回應這並非事實，她曾經被公督盟評鑑為「優質議員」前十名，她仍會最好自己的本分，心情不受影響。

(中時電子報)