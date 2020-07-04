連勝文在接受黃暐瀚訪問時表示，民進黨批評國民黨親中賣台，「從我高中時起講了30年」，台灣的地沒有一寸賣掉！且國民黨執政時期，領空從沒有被侵犯過！現在呢？到底誰在賣台？

連勝文日前在接受黃暐瀚《POP撞新聞》專訪時表示，他接觸很多民調專家，九二共識並不是民眾不喜歡國民黨的主因，也就是，為何不投給國民黨？九二共識並不是主要因素，約只佔個位數而已。

年輕人對於九二共識態度，就他所接觸，是根本不在乎，因為年輕人根本不喜歡你，所以不在乎九二共識。年輕人面貌多元活潑，國民黨長期沒有重視年輕人不同領域、不同議題、呈現出保守、有距離的印象，年輕人當然也不在乎國民黨。

民進黨批評國民黨親中賣台，「從我高中時起講了30年」，連勝文說，台灣的地沒有一寸賣掉！且國民黨執政時期，領空從沒有被侵犯過！現在呢？到底誰在賣台？兩岸和平才是兩岸戰略目標，親中賣台是民進黨給國民黨扣的帽子。

不能把國民黨的挫敗，歸納成一件事情或一個人，連勝文表示，「我自己有很切身的體驗」，也不會因為一件事情讓國民黨兵敗如山倒。

黃暐瀚質疑，年輕人不是要打仗，而是覺得有美國保護，根本不會打起來。連勝文回應，民進黨把仇中當吸毒，如果大陸美國台灣戰機有意外，兩岸任何一件發生，對台灣經濟難以想像。

連勝文強調，用九二共識為基礎，老幹新枝，再訂定各種準則，不應該把九二共識放在冷凍櫃。「我在92年的時候120公斤，但現在90公斤，但還是叫做連勝文，不會改名連暐瀚，可以有新的論述，堅持中華民國，才識連結兩岸的關鍵。」

(中時電子報)