國民黨主席江啟臣今晚出席革實院講習班營隊，現場學員犀利提問，好奇國民黨如何解決九二共識在黨內的問題，江說，年輕人現在對兩岸關注的層面，或許已經超過1992年當時關注的層面；他強調，一國兩制是對岸處理兩岸的目標，而九二共識只是工具性論述，若北京無法正視中華民國主權存在的話，九二共識就會產生問題。

江啟臣首先解釋九二共識存在的緣由，他說，九二共識一中各表，即便在同一政黨，但對不同世代都有不同想法，因為兩岸要相互往來，才需要九二共識，也正是因為接觸後出現很多問題。

江啟臣強調，兩岸間雖互不承認主權，但的確存在兩個政府管轄，兩岸人民來往涉及公部門、公權力的問題，這不是互不承認就可解決，因此這才是九二共識的關鍵，就是擱置你說你的主權我說我的主權，來務實解決經貿、婚姻、交通、衛生傳染病等問題。

江啟臣說，對現在的年輕人來說，關注兩岸可能已經超越九二共識那個時代的問題，大家更關心的是大陸的民主化和人權、美中台三邊關係等，國民黨的兩岸論述應該擴及到這些層面，才跟得上時代。

江啟臣強調，九二共識被扭曲、抹紅、誤解，還被與一國兩制畫上等號，錯過在第一時間澄清的時間點。他指出，一國兩制是對岸處理兩岸的目標，而九二共識只是工具性論述，也就是讓兩岸尚未達成解決方案之前，能維持互動、模糊主權的空間。

江啟臣說，對台灣而言，最重要的就是基於中華民國憲法，才有九二共識的論述，若沒有中華民國憲法，就無法創造九二共識的模糊空間。其中「一中」，就是北京表北京的，我們表我們的，一中永遠是中華民國，因此當北京無法正視中華民國存在的話，九二共識就會產生問題。

江啟臣表示，因此，國民黨改革委員會日前提出的4大支柱，包括堅持中華民國主權、保障自由民主人權、維護台灣安全優先、創造雙贏共享繁榮，他會繼續跟黨內溝通，希望在兩岸論述的形成上能與社會有更多的對話。

(中時 )