孫大千臉書。

民進黨政府近日連續通過「農田水利法」與「前瞻後續四年籌編同意案」，一口氣拿到大量裁員，國民黨前立委孫大千就在臉書上表示，這些都是民進黨想要「千秋萬世」的絕招之一，更直言民進黨有「三大絕招」。

孫大千表示，綠色政權的第一招叫做「分贓政治」，將「一黨得道，雞犬升天」執行得淋漓盡致。不管是應該專業任命的職務，或者是應該超越黨派的提名，都一併納入手中，供黨內派系瓜分享用。包括國營企業、NCC、考試院、監察院、以及水利會的收歸國有，完全一網打盡。

第二招叫「肉桶政治」，每到選舉前夕，必定推出大規模舉債的特別預算，美其名是為了發展國家基礎建設，實則是為了即將來臨的選戰進行超前部署，綁樁撒錢。至於財政惡化，債留子孫，完全不在考慮的範圍之內。

第三招則是「追殺異己」，動員國家權力徹底將對手斬草除根。不管是促轉會、黨產會、NCC、綠色媒體、或者是監察院，一個一個自甘墮落淪為東廠錦衣衛。

孫大千表示，民進黨現在三大絕招，招招精通，未來綠色政權將會靠著這三大殺招，千秋萬世！

(中時電子報)