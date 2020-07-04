COVID-19（新冠肺炎）在美國、南美等地還沒有趨緩跡象，最新研究更發現，有一種新版的新冠病毒從歐洲傳播開來，而且擴散速度更快。

你摘下口罩了嗎？對於新冠肺炎，或許還不到鬆懈防範的時候。最新發表在《細胞（Cell）》期刊的研究表示，新冠病毒最新的突變版本更容易使人感染。

這份研究由各國組成的國際團隊合力完成，清楚指出目前主要流傳在歐美各地的，就是這種新版病毒。

最新突變版新冠病毒稱作G614，研究發現G614幾乎已經完全取代之前在歐美傳播的D614病毒。G614的傳播力更是D614的3～9倍，能在鼻子、鼻竇和喉嚨等上呼吸道快速複製。

新冠病毒又有新的突變版本。圖片來源：pixabay

新冠病毒G614擴散全球，社交距離不能鬆懈

研究人員認為，雖然最新的發現還需要更多證據來支撐，但可以確定的是，目前最好還是持續戴著口罩並保持社交距離。

這個最新的G614病毒最初在歐洲較普遍，3月1日的時候，歐洲以外仍很罕見，但到了3月底，已經擴散到全球。

像是在英國的諾丁漢（Nottingham），以及美國的華盛頓州等地，G614一出現之後，幾乎都立刻取代了原本的新冠病毒版本，可見傳播速度之快。

唯一能慶幸的是，新版新冠病毒帶來的症狀，目前看來並沒有比以往嚴重，所以即使感染力道變大，病情或許不至於再惡化。

新冠病毒再突變，打亂疫苗研發進度？

研究也發現，G614能夠被康復者的血清（convalescent serum）中和，為防疫帶來一絲曙光。不過由於目前正在研發中的疫苗，多數都以舊版的新冠病毒為基準，病毒突變後會不會影響疫苗研發，是研究人員未來聚焦的重點。

美國防疫大將、白宮衛生顧問佛奇（Anthony Fauci）也已經提及新冠病毒突變帶來的威脅，參與本次研究的科學家薩菲爾（Erica Ollmann Saphire）更警告，新冠病毒還會持續突變，這次的突變或許沒有帶來大災難，「但不代表未來新的突變不會再取代現在的病毒，」持續保持警戒心，才是明智之舉。

資料來源：CNN

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(中時電子報)