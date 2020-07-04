有錢人的世界果真令人難以想像！印度浦那市一名男子花費28.9萬盧比（約113 984台幣）打造了一個純金口罩。男子戴黃金口罩的照片已經在各大媒體轉載並引起網友的瘋狂討論。據悉，口罩上有多個細小的孔以方便呼吸，男子本人也對於口罩的防疫作用抱持疑惑。

據《今日印度》報導，一名馬哈拉斯特拉邦浦那市居民的男子香卡·庫拉德，日前花費了28.9萬盧比（約113 984台幣）讓人打造了一款純金的口罩。他表示，「這款口罩特意打造得非常薄，而且上面有很多細小的孔以便呼吸，但是我也不確信它是否能夠預防新冠病毒。」

庫拉德從小就對於黃金打造的飾品非常著迷，他的脖子上和手上都佩戴了誇張的金飾。他說當初打造黃金口罩的主意，是在社群媒體上看到一個人戴著銀面具後一時興起的。於是他就找了一個造金工匠，一週內對方就把這個重55克的黃金口罩交給他。

另外庫拉德也表示，「我們家人都喜歡黃金，如果他們也想要黃金口罩，我也會幫他們去設計打造的。我不知道戴這個黃金口罩是否能預防新冠病毒，但是我已經遵照政府規定戴口罩了，應該是可以預防病毒傳播的。」

而庫拉德戴黃金口罩的照片已在各大社群媒體被瘋狂轉載，引來不少網友評論「誰說印度是個貧窮的國度？」、「當成千上萬的人忍受饑餓，全國都在跟新冠病毒作鬥爭的時候，看看有錢人在做什麼？」、「顯然，金錢能給你買到任何東西，除了常識。」

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(中時電子報)