沈富雄日前在臉書疾呼，解封也應「超前」，被迫「跟進」恐將致命，邊境解封的壓力日增，台灣在「平等互惠」的原則下顯得舉步維艱、進退失據。尤其，「人出去」是虧本的，只幫了旅行社，「人進來」就不同了，這一點連韓國瑜也知道。

沈富雄指出，以我們目前國內疫情是「零」，國境防疫又成績斐然，請問憑這樣的本事，我們是應該有信心讓「人進來」，還是守身如玉，自絶於世界？

沈富雄分析，我們對所謂第一類「低風險」國家的旅客是如何對待呢？「啟程前三個工作天內PCR採陰」→「來台後居家檢疫5天」→「自費篩檢」-(PCR呈陰性)→「再加16天自主健康管理」→「三個月內出境」。這實在太苛了，讓人望而卻步！

沈富雄建議，除疫情特別嚴重的地區外，可簡化為：「入境時全面PCR快篩」-(呈陰性)→「強制戴口罩14天無需隔離」。

因為依目前的做法，航空業、大型旅館業、餐飲業、精品業、免稅店，恐怕要窒息到明年第2季，明年底前集體陣亡。

沈富雄呼籲，以台灣的能耐，解封也應「超前」，被迫「跟進」，不僅窩囊，而且致命。

(中時電子報)