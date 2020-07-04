新北市平溪線為台鐵重要的鐵路文化保存支線，從九份至菁桐沿路都有許多特色景點。（吳康瑋攝）

台鐵平溪線列車於4日下午，竟有4名遊客為了拍照闖進隧道，剛好當時火車進隧道，驚險一瞬間多虧司機員陳振芳以多年經驗，發現人影，緊急煞車才躲過一劫，台鐵呼籲民眾勿擅闖鐵路路線，否則最高可處5萬元罰鍰。

台鐵4726次列車平溪線下午4點開往菁桐站列車，行經幼坑隧道內時，司機陳振芳瞥見黑影緊急煞車，竟發現4名遊客為拍照擅闖鐵軌隧道，他說，當時火車一入隧道，自己就感覺不對勁，還好來得及煞車，因為隧道太長，只好請他們勸離至避車孔，才保住一條命。

(中時 )