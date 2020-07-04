遊客為拍照擅闖平溪隧道 遇火車入洞險送命 23:162020/07/04 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市平溪有四名遊客為拍照擅闖平溪隧道，可是剛好遇到火車入洞險送命。（司機陳振芳提供／吳康瑋新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市平溪線為台鐵重要的鐵路文化保存支線，從九份至菁桐沿路都有許多特色景點。（吳康瑋攝） 台鐵平溪線列車於4日下午，竟有4名遊客為了拍照闖進隧道，剛好當時火車進隧道，驚險一瞬間多虧司機員陳振芳以多年經驗，發現人影，緊急煞車才躲過一劫，台鐵呼籲民眾勿擅闖鐵路路線，否則最高可處5萬元罰鍰。 台鐵4726次列車平溪線下午4點開往菁桐站列車，行經幼坑隧道內時，司機陳振芳瞥見黑影緊急煞車，竟發現4名遊客為拍照擅闖鐵軌隧道，他說，當時火車一入隧道，自己就感覺不對勁，還好來得及煞車，因為隧道太長，只好請他們勸離至避車孔，才保住一條命。 (中時 ) #隧道 #台鐵 #列車 #煞車 #拍照 也許您會感興趣 社會熱門新聞 桃園萬壽路遇恐怖無人機車 貼緊緊「想抓交替…」 - 社會 勇猛人夫每次「上馬」2小時 人妻下面爛掉噴血 全因他狂吃這個 - 社會 妙齡女呆坐路邊10多天 動也不動雙腳浮腫！曝原因路人搖頭 - 社會 婦不斷挑釁野牛 下1秒被頂飛4公尺高！目擊者抖：牛發出蒸汽聲 - 社會 高雄淫窟曝光！他「極樂選妃」大戰2回合腳軟 老司機揭密 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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