民眾黨主席柯文哲南下高雄，為高雄市長補選參選人吳益政造勢時表示，這場選舉就是「到底是阿舅回來了，還是阿伯回來了？」被問到阿舅是誰柯並未回答。罷韓四君子之一、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋指出，阿舅，其實就是暗指前市長陳菊的弟弟。

張博洋今天在臉書貼文表示，「阿舅回來了」一詞，出現在罷免韓國瑜運動尾聲，也就是民進黨高雄市黨部主委選舉的時候，當時突然在市區出現「阿舅回來了」的布條。阿舅，其實就是暗指陳菊市長的弟弟。當時普遍有兩種聲音，有人認為是藍營散播「罷免韓國瑜，陳菊的勢力就會回來」，也有人認為這是暗示民進黨員，主委投票若是高閔琳（菊系）勝出，菊系將掌握黨部資源。

張博洋也批柯P說，在吳益政主張要用政策辯論來良性競爭時，柯P卻是利用假日跑來高雄噴政治口水。如果柯不了解高雄，也不想用心經營高雄，只是把高雄當成假日旅遊、政治鬥爭、打嘴砲騙知名度的舞台，那真的拜託，不要來糟蹋高雄人。

張博洋認為，高雄人想看到的是，候選人拿出政見讓高雄復甦，而不是被白裡透紅的政客詢問「你是要阿舅回來，還是阿伯回來」。高雄人有自己的主動性、對未來的主導權，高雄沒非阿伯不可，請不要自作多情。

(中時電子報)