導演楊冠玉姊妹合夥開餐廳，演藝圈好友包含李翊君、紀文惠、夏于喬、何嘉文謝麗金等人相約前來捧場站台。（資料照）

曾執導《我要變成硬柿子》、《我的秘密花園》等偶像劇知名導演楊冠玉晚間傳出驟逝消息，享壽57歲。2003年因演出《我的秘密花園》走紅的林依晨，稍早聽到導演辭世消息相當震驚，十分不捨。

林依晨透過經紀人表示，「我去年教師節的時候有傳簡訊給她，只知道她戒菸戒酒戒檳榔之後，心中也有宗教信仰依靠了，感覺變得很開朗陽光」，她更透露暑假本來要安排秘密花園的聚餐...」，沒想到就此天人永隔，再也無法相見。

導演楊冠玉（右）曾參加吳建新和紀文蕙的婚禮。（取自臉書）

楊銘威2007年在楊冠玉執導的電視劇《我要變成硬柿子》中飾演男主角，曾提到當時導演「超級兇、兇到爆炸」，會打頭臭罵「會不會演啊」，兇到和女主角陳意涵都會在口袋準備薄荷棒，要拍哭戲就一人一半，抹在眼角刺激淚水。楊銘威稍早聽聞導演辭世消息，很震驚也很難過，透過經紀人表示，冠玉導演是他入行的恩人，他一直都很感謝導演，謝謝他一直以來的教導與照顧！現在還在消化這個消息，太突然了。

知名製作人柴智屏過去在《小菊的春天秋天》和楊冠玉合作，是認識多年的朋友，去年柴智屏嫁女兒時，楊冠玉也出席婚禮祝賀。她稍早接受電訪時，透露下午就聽聞噩耗，坦言心情相當震驚，表示知道楊冠玉長期血糖偏低，有時連帶影響暴躁脾氣，不過這幾年有好很多。柴智屏透露自己先前常光顧楊冠玉和姊姊合開的「導演姐妹的店」咖啡廳，日前原本聽聞楊想再開一家咖啡廳，沒想到就此撒手人寰。

楊冠玉的家人稍早表示，她應該血糖過低昏倒休克，「我住她隔壁，今天下午2點叫她吃飯的時候才發現，那時候她已經走了4、5個小時」。至於告別式時間，家人表示明天商量完才知道。

(中時 )