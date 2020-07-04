驚險！宜蘭羅東夜市傳火警 火舌竄出嚇壞逛街民眾 23:472020/07/04 中時電子報 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 驚險！宜蘭羅東夜市傳火警 火舌竄出嚇壞逛街民眾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 現場直擊 宜蘭羅東夜市驚傳火警，人潮眾多的周六夜晚，位於羅東夜市一家攤販，疑似瓦斯洩漏引發火警，現場火一勢驚人，火舌一度亂竄，一名身穿黑衣男子勇敢上前滅火控制火勢，詳細起火原因有待調查。 (中時電子報) #羅東夜市 #宜蘭 #火警 #火舌 #驚險 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠島雜草火警已撲滅 燃燒面積4公頃 18:472020/07/01 社會 搏命！消防員徒手抱噴火「炸彈」 影片直擊驚險瞬間 23:272020/07/01 社會 台中太平民宅火警6人傷 媽抱女嬰逃生 07:112020/07/02 社會 太平民宅火警6傷 2人意識不清 熱心民眾一度破門救人 13:452020/07/02 社會 疫情解封 宜蘭傳藝搶暑假商機 14:212020/07/02 寶島 保釣行動阻撓多 成行打問號 04:102020/07/03 地方新聞 鹿港火鍋店疑氣體外洩引爆烈火 男跳樓逃生2人送醫 12:182020/07/03 社會 首宗紓困詐貸案 追緝27名人頭 04:102020/07/04 社會新聞 消防英雄憶慘案 拚死救人仍抱憾 04:102020/07/04 社會新聞 「絕不放棄同袍」 陸戰隊膠舟翻覆前驚險對話曝光 12:162020/07/04 社會 社會熱門新聞 桃園萬壽路遇恐怖無人機車 貼緊緊「想抓交替…」 - 社會 勇猛人夫每次「上馬」2小時 人妻下面爛掉噴血 全因他狂吃這個 - 社會 妙齡女呆坐路邊10多天 動也不動雙腳浮腫！曝原因路人搖頭 - 社會 婦不斷挑釁野牛 下1秒被頂飛4公尺高！目擊者抖：牛發出蒸汽聲 - 社會 高雄淫窟曝光！他「極樂選妃」大戰2回合腳軟 老司機揭密 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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