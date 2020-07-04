現場直擊

宜蘭羅東夜市驚傳火警，人潮眾多的周六夜晚，位於羅東夜市一家攤販，疑似瓦斯洩漏引發火警，現場火一勢驚人，火舌一度亂竄，一名身穿黑衣男子勇敢上前滅火控制火勢，詳細起火原因有待調查。

(中時電子報)

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