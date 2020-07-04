台積電與三星在7奈米以下先進製程競爭激烈，據外媒報導，傳出三星放棄4奈米製程，直接從5奈米殺進3奈米，跟台積電正面對決，至於台積電5奈米今年第2季已量產，而三星5奈米明年初才可能放量生產，可見台積電技術仍領先三星1年。

台積電近幾年在先進製程領先業界，7奈米和5奈米率先量產，國際大客戶搶著下單，產能更是滿載，從2016年起，連續為蘋果獨家代工A系列處理器。

三星雖然曾為蘋果A系列處理器代工，但2015年蘋果iPhone 6s系列採用A9處理器，由三星14奈米製程打造，在耗能方面竟高於台積電16奈米所生產的A9處理器，此後，三星就拿不到蘋果A系列處理器訂單，由於台積電製程技術大幅領先，市場上所有大咖客戶幾乎都下單給台積電。

目前台積電與三星皆已發展到5奈米階段，依進度來看，台積電5奈米已於今年第2季量產，由於受到新冠疫情威脅，高階製程所需的極紫外光（EUV）設備裝機與技術支援全面受阻，預估三星5奈米製程可能到明（2021）年初才會放量生產。

台積電上月表示，6奈米將於年2020年量產，3奈米製程按計畫進行，預計2021年上半年進入試產、2022年下半年量產，2奈米前期研發也已開始啟動。外媒報導，三星已取消2020年4奈米量產計畫，直接由5奈米跳升到3奈米，至於何時開始量產並未透露。

Digitimes報導，台積電5奈米製程技術已超前三星逾1年，在一條龍服務與技術領先下，國際晶片大廠幾乎下單台積電，無法像以往隨意釋出砍單、轉單消息。

(中時電子報)