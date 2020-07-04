北韓官媒再度公開金正恩主持會議照片，顯示有意藉機澄清北韓領導人金正恩的「健康問題」。資深媒體人黃創夏表示，全球又要開始「人臉辨識」了。網友則發出驚人之語：我始終認為他早已不在了，可能去年就...。

根據北韓官媒報導，3日金正恩主持第7屆中央委員會第14次政治局擴大會議，金正恩自豪防治疫情獲得「耀眼的成功」，並呼籲第一線防疫人員提高警惕，防新冠病毒入侵，妹妹金與正則疑似坐在角落。韓媒認為，北韓有意藉此澄清金正恩的「健康問題」，甚至要證明金正恩仍掌管大權。

黃創夏在臉書貼文表示，小胖又出現了....果然比他的妹妹和善近人。當然，全球又要開始「人臉辨識」了。

有網友認為這個金正恩是複製人，並表示這個比較老比較黑；北韓的整形手術要跟南韓學，太假了；看起來就是分身啊，沒有臉盲症的都看得出來吧。其他網友也紛紛表示，「他是腫。」、「沒牙齒照，無法辨識，但似乎更胖了。」、「蠻和藹可親的哥哥。」、「臉型變好多。」

(中時電子報)