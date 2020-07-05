林鶴明臉書。（摘自林鶴明臉書）

蔡總統2010年缺席新北市長公辦政見會。（摘自黃子哲臉書）

高雄市選委會3日邀高雄市長補選參選人協商政見發表會相關事宜，國民黨參選人李眉蓁北上與黨主席江啟臣、前主席朱立倫等大咖拍定裝照而缺席，被民進黨副秘書長林鶴明狠酸國民黨「簡直不尊重高雄市民到一個極點」。不過國民黨文傳會副主席黃子哲翻出資料，列舉民進黨公職候選人缺席公辦政見會事例，其中包括蔡總統2010年參選新北市長，大酸林鶴明果然「叫小鶴」，膽敢挖坑給蔡英文跳。

黃子哲今晚在臉書指出，民進黨副祕書長林鶴明見獵心喜，看到黑影就開槍，但這次亂入的結果，恐怕是GG了，不僅挖坑給自己人跳，連蔡英文總統都被他推入坑裡。

黃子哲說，林鶴明痛批國民黨的高雄市長參選人李眉蓁未派人參加政見會的協商會議，還嗆說不參加公辦電視政見發表會是「不尊重高雄市民到一個極點」、「這是市長候選人的最低標準」、「還要秀下限嗎？」甚至質疑「這難道是國民黨主席江啟臣的改革路線嗎？ 」

但事實上，李眉蓁從沒說不參加政見會，後來也表示會再派人去協商。然而，林鶴明是忘記，還是害怕想起。過去民進黨的各類公職候選人缺席公辦政見會的，可說是族繁不及備載。

黃子哲舉例說，例如台北市長選舉，2002年民進黨提名的李應元，以及2018年提名的姚文智，都曾缺席公辦政見會。2012年立委選舉，高雄第四選區的民進黨候選人林岱樺也沒參加。最具指標性的，2010年新北市長選舉，民進黨的候選人、同時也是民進黨主席的蔡英文，同樣拒絕參加公辦政見會。

黃子哲說，除非林鶴明承認自己及民進黨就是「雙標黨」，否則按照他高舉的政治道德標準，他的同黨同志，尤其是老闆蔡英文，就是不尊重人民到一個極點，就是低標準，就是秀下限。當然也不排除林鶴明是個勇敢的鬥士，大義滅親，連自家總統兼黨主席蔡英文的黑歷史都敢挖，也敢嗆。果真如此，那就真的是「叫小鶴」了。

(中時 )