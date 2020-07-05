109學年度指定科目考試 公民與社會科試題解答 16:522020/07/05 中時電子報 生活中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 109學年度指定科目考試 公民與社會科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 109學年度指定科目考試於109年7月3日（五）至5日（日）在各地考場舉行，中時電子報為了服務考生，在考試期間與台北市補教協會合作，每科測驗時間結束後邀請各科名師進行試題解答。 公民與社會科解答內容由 台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供，正確解答仍以大考中心公布為準。 109學年度指定科目考試 公民與社會科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供 109學年度指定科目考試 公民與社會科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供 109學年度指定科目考試 公民與社會科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供 109學年度指定科目考試 公民與社會科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供 109學年度指定科目考試 公民與社會科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供 109學年度指定科目考試 公民與社會科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供 109學年度指定科目考試 公民與社會科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供 109學年度指定科目考試 公民與社會科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供 109學年度指定科目考試 公民與社會科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供 109學年度指定科目考試 公民與社會科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供 109學年度指定科目考試 公民與社會科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供 109學年度指定科目考試 化學科試題解答 109學年度指定科目考試 物理科試題解答 109學年度指定科目考試 生物科試題解答 109學年度指定科目考試 數學甲科試題解答 109學年度指定科目考試 英文科試題解答 109學年度指定科目考試 數學乙科試題解答 109學年度指定科目考試 國文科試題解答 109學年度指定科目考試 歷史科試題解答 109學年度指定科目考試 地理科試題解答 (中時電子報) #試題 #解答 #109學年 #測驗 #指考 #公民與社會 也許您會感興趣 推薦閱讀 育達高職改名普林思頓 8／1起招生國中小 13:232020/06/26 生活 境外生返台僅8人 校方：線上留學將使台灣失去學生 20:202020/06/28 生活 生活熱門新聞 動漫展假coser妹「沒穿內褲掀裙讓人拍」黑森林露出網嚇：想報警 - 生活 本周變天時間出爐 氣象局：這兩天雨最大 - 生活 紙本三倍券為何超多人愛拿？網曝4關鍵：傻了才綁信用卡 - 生活 經濟部曝光三倍券印製成本 網友傻眼：是有多白癡 - 生活 大露黑森林！沒穿內褲妹臉書被灌爆 朋友神邏輯護航網傻眼 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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