109學年度指定科目考試於109年7月3日（五）至5日（日）在各地考場舉行，中時電子報為了服務考生，在考試期間與台北市補教協會合作，每科測驗時間結束後邀請各科名師進行試題解答。

公民與社會科解答內容由 台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供，正確解答仍以大考中心公布為準。

109學年度指定科目考試 公民與社會科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供

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(中時電子報)