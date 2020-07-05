現代人愈來愈長壽，根據統計，國人平均壽命為80.7歲，其中男性77.5歲、女性84歲，雙雙創下歷年新高，也都高於全球平均水平。隨著人們愈活愈久，「長壽風險」也快速上升中，包括：活得太老、儲蓄太少、退休太早及花得太快，不免讓人擔憂：往往「沒想到」的老後病殘風險，該如何因應？這裡所謂的「長壽」，小編將其定位在50歲以上的中老年人，針對個人突發意外風險，該如何規劃？以下聽聽小花平台保險顧問的建議。

首要課題：因應「想走卻走不了」長壽風險

「到了這個年紀，先前的保險規劃已足夠？」、「到底要保多少額度才最有保障？」……，小花平台保險顧問指出，在思考個人保障規劃是否完整且足額之前，應該先自行檢視在這個年齡層最容易遇到的風險是什麼？「在最壞的情況下，又老又病又窮，此時『想走卻走不了』反而成為最大的人生風險。」

小花平台保險顧問建議，買保險依照個人預算、可能遇到的風險依序排列出優先投保的順序，在預算有限的情形下，足額的壽險、失能扶助險或是長期照護險絕對是優先考量的首選險種，如果還有餘裕，可以同步將意外險、醫療險、防癌險及重大疾病險等保障做足做滿，預約自己的老後生活！

說到市面上保單種類百百種，捫心自問一下，對於上述提到的各險種，是否都清楚地了解其不同理賠範圍？以下就不同險種分述其理賠重點：

壽險、不論因為疾病身故或是由意外導致完全失能（全殘），其受益人領取理賠金，可轉嫁被保人留下來的責任及風險缺口。

意外險、所謂的「意外」被定義為：「外來、突發、非疾病」，換句話說，意外險只理賠意外事故，必須符合「意外」的定義才理賠。（全文未完……）

(中時電子報)