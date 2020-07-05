小編習慣每天早上一定要來一杯咖啡提神，這種習慣自進入職場以來也維持了有10幾年之久，聽說喝咖啡是北部人特有的文化之一，與之不同的是，中南部人偏愛喝手搖飲，其他像是「北部人冷漠、南部人熱情」、「台南食物都很甜」、「在台北市其實不太需要開車」、「南部並非只有柑仔店」……，從日常生活中的這些小細節，不難看出在台灣，南北民眾生活習性確實大不同！本周小花平台由此切入，為讀者進一步分析6都中哪一個城市的「樂活享退指數」（以下簡稱樂退指數）最高？民眾理財規劃目標及首選投資理財工具各自為何？

「6都」退休準備表現台北市居首、高雄市墊底

由《遠見雜誌》和中國信託銀行合作舉辦「2019家庭理財暨樂活享退指數大調查」，打破過往只調查40歲以上世代的慣例，首度納入30世代（30至39歲），結果顯示，年紀愈輕的樂退指數愈低，其中30世代只有41.8分、40世代47.1分、50世代55.9分，皆為不及格，僅有60歲以上世代分數及格、達60.5分。

據了解，所謂的「樂退指數」是以「對目前退休規劃的滿意度」、「退休準備的足夠度」及「退休後能過理想生活的信心度」等3大面向作為評斷標準，該項調查由受調者以程度0至10分進行自評（10分為最高分，代表著最滿意且最具信心），最後再以滿分100分為標準，算出個人整體的「樂退指數」。

另一方面，該項調查也分析了台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等「6都」及新竹市當地民眾退休生活型態；說到除了6都外，之所以納入新竹市一併列為評估城市，主要因為新竹市挾著「竹科」經濟發展水平接近都會區的優勢，且這7個城市的人口總數加起來超過全台灣的7成之多，足以充分反映國內民眾理想的退休生活樣態。

總結來說，有「天龍國」之稱的台北市在所有縣市中的退休準備表現占居首位、「樂退指數」為55.7分，其次依序為新竹市的52.8分、台中市的51.8分、新北市的51.7分、桃園市的50.1分及敬陪末座的台南市和高雄市，其「樂退指數」同為49.9分。

此外，值得觀察的是，有關個人理想退休生活的信心度，以雙北兩市台北市和新北市獨占鰲頭；相對的，台南市和高雄市則落居車尾、絕大多數民眾反應「沒信心」，而這也正好印證了在醫療、交通及理財諮詢等各項資源上，南北有著頗大的落差。 （全文未完……）

(中時電子報)