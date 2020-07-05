近一季以來，在資金行情點燃下，全球股市上演V型強勁反彈，尤其，內資主導的櫃買指數漲幅更高達五成之多；其中與防疫相關的生技股漲幅更是驚人。這波熱錢效應也擴散至興櫃市場，創造出不少百元以上的高價股，隨著半年報即將公布，不妨搶先布局上半年業績表現不錯，或是於下半年掛牌上市櫃的個股。

儘管外資在今年以來賣超台股金額達六千多億元，但各國央行祭出寬鬆貨幣政策，促使全球股市自三月中下旬以來，展開一波強勁的Ｖ型反彈走勢，在資金行情推波助瀾下，造就出台股五千金行情。然而，除了加權與櫃買指數之外，興櫃市場也受惠於資金外溢效應，不少個股也出現飆漲，尤其是與防疫相關個股如口罩原料的熔噴不織布敏成股價從三月初低點二六元起漲，最高來到三三六元，短線漲幅高達近十二倍；核酸檢測的普生與基因檢測廠金萬林同樣也是搭上防疫商機，股價也大漲數倍之多、甚至因漲幅過大觸及熔斷機制。不過，興櫃市場因交易制度以及資訊透明度不高，投資人必須謹慎操作，最終仍須回歸基本面選股，留意每月營收變化與半年報數據。

穎崴榮登興櫃股王 拚賺二股本

目前興櫃市場股價超過百元以上的家數已達二四家，自從昇佳電子轉上櫃之後，股王則由半導體測試介面廠商穎崴擔綱，主要產品為測試治具（Test Socket）及探針卡（Probe Card），受惠產品獲中、美客戶採用，５Ｇ網通及ＣＰＵ、ＧＰＵ、人工智慧（ＡＩ）等高效運算（ＨＰＣ）晶片測試需求暢旺，配合費用控管得宜，去年營收與獲利創下歷史新高，ＥＰＳ達十八．三九元。

因5G、CPU、GPU、AP與HPC等高階系統晶片測試需求，相對帶動了手持裝置POP Socket、高頻高速Coaxial Socket、高階老化Burn-in Socket及各類溫控系統Thermal Control System等產品線，穎崴今年營運自三月起明顯增溫，絲毫不受疫情影響，營收連續三個月創下單月歷史新高，前五月營收達十二．○三億元，年增二五．二％，創歷年同期新高，預估上半年可望賺進一個股本。在業績成長支撐下，激勵近期股價走強，一度逼近六○○元關卡。展望下半年進入傳統旺季，營運可望維持高檔，全年拚賺二個股本。

以代理銷售ＢＭＷ與保時捷的汎德永業將於第三季上市掛牌，今年上半年車市並未受疫情影響太大，再加上BMW X系列休旅車（X3、X4、X5、X6、X7）大改款以及保時捷Cayenne Coupe、Macan休旅車及九一一經典跑車等於去年全新改款上市，促使汎德永業今年前五月營收達一四九．八四億元，年增十四．二％，成長幅度僅次於龍頭和泰車。雖部分ＢＭＷ與保時捷新車的後續供貨可能遞延，但隨著歐美各地逐漸解封、復工，預期疫情造成的不確定性隨之下降，遞延效應將伴隨後續新車到港逐漸發酵，預估營運可望逐步增溫，全年力拚續賺一個股本。日前汎德永業股價一度逼近歷史高點三一○元，目前位居興櫃市場第四名，未來隨著上市日期確定，可望引發新股掛牌之蜜月行情，再度重返三○○元大關。

智聯服務為宏碁之小金雞

隸屬於宏碁集團的智聯服務，主要業務是提供企業ＩＴ（資訊科技）專業知識，包括短期或長期的專業ＩＴ人力外包、維運及開發服務，此外還有整體備援機制、資安防護監控等。因應ＡＩ趨勢的科技轉型，智聯服務主打智慧雲端整合應用服務，協助企業導入ＡＩ設備與平台。未來智聯服務將隨著全球化市場的擴張，以台灣市場為基礎，積極布局海外，拓展國際市場。

自從去年登錄興櫃之後，股價一度下探至二九．四七元，然而，近期隨著同一集團的安碁資訊股價大漲，連帶智聯服務也有所表態，股價一度衝上一二三元。日前總統蔡英文於就職典禮發布「國家六大核心戰略產業」，其中定調「資安即國安」，法人表示，新型態網路攻擊頻傳，全新網路戰一觸即發，促使資安相關個股成為近期投資新亮點。此外，本刊在五月初第二○九○期報導的艾姆勒、八貫與平和環保三檔個股，近期股價也創下波段新高。其中，生產油電混合車及電動車之逆變器散熱模組的艾姆勒已通過上市審議，最快於第三季底、第四季初上市掛牌。

熱可塑性聚氨酯彈性體（ＴＰＵ）廠八貫日前遞件申請上市，憑藉塗布貼合的核心技術，主攻與生命安全相關的醫療、戶外及救生等高階利基型市場；客戶包括法國航太設備大廠賽峰集團（Safran）、歐洲潛水設備商Viking、美國最大戶外用品商Cascadr等歐美大廠，為國內少數橫跨航太與醫療等兩大專業領域的供應商。因疫情帶動醫療產品訂單，歐美客戶拉貨力道強勁，五月起成品組件產能已滿載，促使八貫前五月營收達五．九三億元，年增八．九％。因應客戶訂單需求，斥資近四億元在宜蘭龍德工業區動工興建占地三千坪新廠區，並導入智慧化高周波產線，預計明年下半年可正式量產，注入新的成長動能。

面板市況好轉 瑞鼎可望重返百元

近期外資紛紛看好第三季面板市況，包括大尺寸電視面板與ＩＴ面板報價自六月起均顯著彈升，且第三季價格可望持續走揚，有利於友達、群創等相關廠商；隸屬於友達集團旗下的面板驅動ＩＣ廠瑞鼎可望受惠。瑞鼎係全球顯示器驅動、時序控制與電源管理ＩＣ領導廠商，產品應用於各項顯示器如：智慧電視、筆記電腦、桌上電腦、平板電腦、手機、穿戴式裝置、數位相機、車用及專業用顯示器等，為技術領先的驅動、時序控制與電源管理ＩＣ完整解決方案領導廠商。

儘管去年因面板報價走跌，但在小尺寸AMOLED驅動ＩＣ帶動之下，瑞鼎去年營收與獲利雙雙創下歷史新高，大賺一個股本。今年上半年雖然受疫情影響，但前五月營收僅較去年同期微幅衰退四．七％，下半年進入傳統旺季，業績可望優於上半年，全年力拚與去年持平或微幅成長，法人預估全年ＥＰＳ應有九元水準。若以ＩＣ設計股本益比動輒二○、三○倍起跳，目前瑞鼎本益比不到十一倍，顯然被低估；再者，過去幾年瑞鼎股息配發率七～八成，去年更配發八元現金股息，若以七月一日收盤價九七元計算，殖利率高達八．二％，具備下檔防禦支撐。在低本益比與高殖利率優勢之下，將吸引長線買盤進駐，股價仍可望重返百元大關。

《先探投資週刊2098期》

(中時電子報)