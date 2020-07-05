娛樂8點半》近期高圓圓被選為大陸最美女星，在2002年版本的電視劇《倚天屠龍記》卻有一名女星美到與高圓圓、賈靜雯匹敵，她就是來自馬來西亞的郭妃麗；她以模特兒之姿出道後，出挑的外貌被許多導演看上，爆紅後日夜都只能工作，更曾誤闖按摩店遭非禮，後來在事業巔峰時卻選擇閃婚有錢老公，過著愜意又令人稱羨的美滿生活。

郭妃麗在23歲那年開始模特兒工作，她有精緻的五官和穠纖合度的身材，更散發一股空靈的仙氣，因此有許多導演相中她，找她拍電視劇，一年至少3部戲約，工作機會從來都不少；當時郭妃麗不分晝夜工作，讓20歲出頭的她未能好好照顧身體，皮膚、腸胃都出現問題，但她卻努力克服每一種磨難。

郭妃麗拍攝電視劇《倚天屠龍記》時，劇組幫她慶生，左為蘇有朋，右為導演賴水清。(圖/ 取自中時資料庫，賀靜賢攝)

1998年電視劇《東遊記》中，郭妃麗完美詮釋「牡丹仙子」這個角色，那時候的她美到觀眾都在電視機前等著看到她；2002年加入美女雲集的《倚天屠龍記》，飾演男主角張無忌的媽媽殷素素，雖然她演的是媽媽輩，但當時還曾被誇獎美過高圓圓、賈靜雯等美人。

生活全被工作占據的日子，曾讓郭妃麗差點失身，2001年她扛起電視劇《醜女大翻身》的女主角，在拍戲空檔和助理在台灣鬧區逛街，經過一間按摩店決定進去紓壓；因為她來自馬來西亞，不清楚台灣有「色情按摩店」，她和助理走進店裡後馬上被分開「服務」，當她被男按摩師上下其手後，驚覺情況不對勁，才趁亂逃跑，否則後果難以想像。

郭妃麗爆紅後戲約不斷，電視劇一部接著一部拍。(圖/ 取自中時資料庫，鄧惠恩、林國彰攝)

郭妃麗演藝生涯一路順遂，工作從未間斷過，更在20幾歲的年紀就體會到事業巔峰，這時候眾人都認為她將來一定能更有成就；不過，沒多久她就傳出戀愛的消息，她交了一名來自澳洲的男友David Cox，男方比她大10歲，事業有成還是個低調的富豪，兩人選在2013年6月結婚。

婚後她更改變原本的生活型態，大幅減少工作量，選擇淡出演藝圈，好好當丈夫背後的好妻子；後來郭妃麗偶爾接演電視劇，大多都是演一些無關緊要的配角，但她依舊青春美麗。

48歲的郭妃麗偶爾會在IG分享動態，去年她的超高顏值就又被拿來討論，因為許多網友驚嘆她根本「逆生長」。(圖/ 摘自郭妃麗IG)

今年48歲的郭妃麗偶爾會在IG分享動態，去年她的超高顏值就又被拿來討論，因為許多網友驚嘆她根本「逆生長」，和20幾歲的她根本沒有差別；儘管大家都很好奇，當初郭妃麗若沒有閃婚息影，現在會有多厲害的成就，但她的選擇卻讓她過著愜意無憂的生活，才能使近半百的她，還保有青春外貌，彷彿時間在她身上停止了。

(中時電子報)