人與狗的年齡換算

大家都知道，按照一般經驗法則，狗的1歲相當於人的7歲。

不過，據《商業內幕》（Business Insider）與CNN新聞網報導，發表在學術期刊《細胞》（Cell）上的新研究顯示，幼犬的1年不只相當於人類的7年。加州大學聖地牙哥分校醫學院（University of California San Diego School of Medicine）的科學家說，1歲的小狗大概相當於30歲的成年人。這是因為基因新證據顯示，幼犬和年齡較輕的毛小孩成熟得遠比人類快。然而，隨著狗的年齡增加，牠們老化的速度便逐漸趨緩。

研究人員發現，6歲狗狗的年紀約相當於人類的60歲。「我喜歡帶狗狗跑步，因此現在比較會同情6歲的狗，」新研究的共同執筆人艾德克（Trey Ideker）說，「而令人訝異的是，1歲狗狗的年紀竟然相當於30歲的人。」至於8個星期大的幼犬，則相當於9個月大的嬰兒。

為了想出更好的公式來比較人和狗的年齡，艾德克的團隊以104隻從幾星期到16歲大拉布拉多犬為主，研究了牠們去氧核糖核酸 （DNA）的指標成分（chemical markers）。雖然動物的DNA一輩子都不會改變，但名為「甲基」（methyl groups）的指標成分卻會改變。隨著歲月流逝，指標成分會在DNA內堆積，導致某些基因開關。

而艾德克的團隊發現，狗狗1歲時DNA內累積的甲基比人類多。也因此，8個星期大的幼犬，會相當於9個月大的嬰兒。不過，隨著年齡漸長，甲基堆積的速率會減緩，慢慢和人類的堆積速率相當。而這意味著當狗年紀愈來愈大時，老化的速度也會變慢。

(中時電子報)