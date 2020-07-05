過街老鼠人人喊打，但如果遇到「輕生的老鼠」該怎麼辦，有位網友在論壇PTT上發文表示，前幾天公司開始瀰漫一股臭雞蛋的味道，原本以為是垃圾沒丟發出腐爛味，但有同事認為是死老鼠的味道，經過一番搜尋後都沒發現異狀，結果竟在天花板看到一隻「上吊的老鼠」。

網友發文說公司前幾天開始有股臭味，一開始大家還會互相揶揄「是誰放屁」，幾天後味道越來越濃，想說同事之前吃的起士麵是否沒丟掉，但倒完垃圾後味道持續瀰漫，這時一位有經驗的同事說「這不是便當臭，這聞起來像死老鼠」！

於是拜託收紙箱老伯幫忙查看，檢查冷氣管線、天花板都沒發現異狀，隨後老伯就離開，這時公司一位工讀生妹妹拿梯子到高處打算搬貨，突然覺得「臉癢癢」，一轉頭看到一隻巨大老鼠屍體吊在旁邊，驚悚瞬間嚇壞眾人。

照片中可以看到一隻超肥、又巨大的老鼠，頭部卡在天花板裡，身體垂掛在外面，畫面看起來相當出衝擊又驚人！「跟貓一樣大隻」、「太大隻了好可怕」、「就算處理完，死老鼠味道會瀰漫一星期」、「奇葩姿勢」、「好噁！臉跟著癢起來」。

(中時電子報)