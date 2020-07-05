國軍漢光36號演習13日登場，海軍陸戰隊3日執行預演時，疑因海象突變，打翻1艘膠艇，7名官士兵落海。對此，海軍司令部昨（4日）表示，初步研判肇案主因為海象驟變，也在臉書發文，請網友幫忙為陸戰隊菁英祈福。貼文曝光，許多網友也紛紛湧入臉書送上加油，盼集氣。

海軍司令部在臉書貼文，請大家與海軍一起為三位陸戰隊菁英集氣祈福，「陸戰隊員絕不拋棄同袍Leave no man behind.」。許多網友見狀後則是留言寫下，「海陸弟兄們加油！」、「平安歸來~家人與弟兄在等你們」、「英勇的戰士沒這麼容易被擊倒的」、「一日海軍，終身海軍，加油」。

不過，今（5）日凌晨1時19分，國軍高雄總醫院左營分院發出訊息指出，「本院收治陸戰隊蔡博宇上兵於7月5日0點36分，家屬同意放棄急救，宣告死亡。」

針對此次落海事件，國防部部長嚴德發承諾國防部將提供最好的醫療資源，全力搶救三位官兵弟兄，在接下來的戰演訓中，國軍將強化演習安全管控，並在確保安全的前提下達成操演任務。

(中時電子報)