粉絲相當擔心權珉娥的身心狀態。(取自權珉娥IG)

韓國性感女團AOA前成員權珉娥近來驚爆慘遭隊長申智珉霸凌長達10年的悲慘命運，引發輿論熱議，也讓一開始矢口否認的申智珉，終於在昨(4日)公開向權珉娥道歉，間接坦承霸凌真有其事。只是申智珉的道歉似乎仍無法平息權珉娥心中怒火，權珉娥又再度發文痛斥申智珉道歉文謊話連篇，還加碼爆料對方私下淫亂一面！

申智珉被爆長期霸凌前隊友權珉娥，昨日終於在社群網站po文道歉，坦言自己錯了，同時也感到後悔與罪惡感，還透露向權珉娥當面祈求原諒的過程，「儘管昨天哭了，乞求了，再哭了，我想也不能輕易化解一直以來積累起來的瑉娥對我的感情，真的很抱歉。」

只是申智珉這段文字再度惹火了情緒不穩的權珉娥，權珉娥稍早又PO文怒斥，「妳說妳乞求了？妳說妳乞求了？昨天不是跟我說是為了讓我走上正道才那樣對我的嗎？那樣說的人居然還帶過男人回宿舍上床？」更諷刺表示申智珉很有福氣，因為全部人都站在她那邊，是自己輸了。

權珉娥加碼驚爆申智珉醜事，也讓粉絲看了心涼了一半，崩潰留言「這團解散了」、「權瑉娥這是把矛頭對向了AOA所有人啊」、「申智瑉居然是這樣的人」。隨後AOA所屬經紀公司FNC娛樂也發布聲明，宣布申智珉將退出AOA並中斷演藝活動，公司將對此風波負起全部責任並盡全力管理藝人。

(中時電子報)