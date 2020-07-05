曾執導《我要變成硬柿子》、《我的秘密花園》等偶像劇知名導演楊冠玉4日傳出驟逝消息，享年57歲，驟逝消息令圈內友人及星友們感傷不已，李翊君表示3日才和楊冠玉、葛蕾等人一起吃晚餐，沒想到4日中午接到楊冠玉姊姊來電，得知好友離世消息，當下崩潰腿軟難以接受，葛蕾更難過說，一覺醒來「人就這樣活生生的沒了，昨天還一起吃飯」。

葛蕾提到3日的聚餐是楊冠玉邀約大家，「她說要帶我們去吃一間好吃的海鮮餐廳，我們聚會中聊得很開心，聊美食、減肥、團購、做臉...」，大夥還約好下週還要一起去吃日本料理。李翊君也回憶，自己因為吃蝦子會過敏，但坐在旁邊的楊冠玉還掛保證海鮮很好吃，貼心幫李翊君夾蝦，姊妹間好感情不言而喻。

楊冠玉有20年的糖尿病史，驟逝前體重約60公斤，已停了6、7年沒拍戲。楊冠玉姊姊第一時間發現就打給李翊君，李翊君聽聞後崩潰痛哭，立刻告訴葛蕾等演藝圈好友。李翊君表示，和楊冠玉認識10多年，交情一直很好，也很珍惜她這朋友，知道楊冠玉身體不太好，難過地說「氣她沒有好好照顧自己的身體」。

葛蕾和李翊君紛紛表示，和楊冠玉認識10多年，雖未曾在工作上合作，但因為擁有許多共同好友，也會到楊冠玉和姊姊的咖啡廳聚會，因此產生好交情。熱愛西點麵包的楊冠玉，先前和姐妹開的咖啡廳因為房租漲價而收店，原希望在另尋新點重新開幕，不過今年碰上疫情遲遲未能如願。

葛蕾和楊冠玉的家住同一條街，每次都會先抵達葛蕾家，葛蕾講到一半語塞哽咽「真的是太不真實，昨天她送我回家，不到24小時前我們還在一起，沒想到我一覺醒來，人就沒了」，感嘆生命太無常，要好好珍惜當下，屆時也將會出席告別式送好友最後一程。

(中時 )