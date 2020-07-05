受梅雨鋒面影響，日本九州南部豪雨成災，其中，流經熊本縣境內的球磨川疑因暴雨氾濫，沖毀橋樑房屋，並淹沒沿岸村莊聚落。日本媒體也指出，球磨川治理問題長年困擾當地，近來雖有再提出新計畫，但具體進度仍舊緩慢。

日本媒體《產經新聞》4日報導，治理球磨川是困擾沿岸城鎮的老問題，早在1965年球磨川就曾因梅雨氾濫成災，造成6人死亡，1000多戶房屋損壞。日本政府也在1966年時提出，在球磨川支流川邊川建立水壩的計劃，但因水壩建成後會淹沒附近村莊而遭受反對。到了2008年，熊本縣知事蒲島郁夫也表示反對該計劃。2009年9月，當時隸屬日本民主黨政府的前國土交通相前原誠司表示，將中斷建設水壩的計劃。

從2009年1月開始，國土交通省和熊本縣政府、球磨川沿岸城鎮展開協議，討論可以替代水壩的治水方案。2019年6月，日本中央政府和熊本縣政府提出了10項治水方案，這些方案中，花費最少的需要花費2800億日圓，而最高的則需要花費1兆2000億日圓。此外，其中有些提案會破壞河川沿岸景觀，有的甚至還要耗時50年來完成。

相較於中央政府和縣政府，球磨川沿岸城鎮則希望追求速度，但經過了10年，始終沒有比較可行的治水方案被提出，這也引起部分官員的不滿，「重新拿回政權的自民黨政府，到底是不是真心想要蓋水壩？」

(中時電子報)